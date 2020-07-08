Пожар в Момском районе угрозы не несет

Лесной пожар, который действует на территории Момского района, угрозы перехода на земли населенных пунктов не несет. Данное возгорание находится на удалении 10,2 км. от с. Хонуу, под горной равниной. Пожар низовой, идет возгорание ягеля, травы, редкий лес, огонь слабо развивается.

Работа по тушению данного пожара производится силами 27 человек: работников лесничества, ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», арендатор, местное население, также привлечено 5 единиц техники. Дополнительных сил и средств не требуются.

За прошедшие сутки проведена минерализованная полоса с двух сторон от пожара (4 км.), проводится окарауливание и локализация пожара. Тушение данного пожара также облегчают пройденные обильные осадки. Ситуация держится на контроле.

Напомним, по распоряжению главы Момского района Ивана Павлова 7 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесопожарной обстановкой.