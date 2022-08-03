Пожар в многоквартирном доме Якутска: двое пострадавших в больнице

3 августа в 08:33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Жорницкого в г. Якутск. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна второго этажа был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена одна из квартир на площади 15 кв.м. Причина пожара – предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

С места пожара в ожоговое отделение доставлены двое пострадавших: мужчина и женщина, 1967 г.р. На ликвидацию пожара привлекались 53 человек личного состава и 10 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.