03.08.2022
21:07
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Происшествия
Пожар в многоквартирном доме Якутска: двое пострадавших в больнице
3 августа в 08:33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Жорницкого в г. Якутск. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна второго этажа был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена одна из квартир на площади 15 кв.м. Причина пожара – предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
С места пожара в ожоговое отделение доставлены двое пострадавших: мужчина и женщина, 1967 г.р. На ликвидацию пожара привлекались 53 человек личного состава и 10 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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