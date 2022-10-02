Пожар в Мархе: есть пострадавшие

2 октября в 07.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме по ул. Заводская в мкр. Марха. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден черный дым из окна квартиры на втором этаже. С места было эвакуировано 25 человек, в том числе 5 детей. В результате пожара огнем повреждена частично квартира на втором этаже на площади 20 кв.м.

К сожалению, на месте пожара были обнаружены погибшие: предположительно мужчина и ребенок. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 63 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники. На месте пожара работают дознаватель МЧС России и следственные органы