Пожар в Магане локализован

По состоянию на 28 июня на территории города Якутска локализованы два природных пожара общей площадью 22 гектара. Об этом на еженедельном планерном совещании главы города Якутска Евгения Григорьева доложил руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Виталий Бобинов.

Природный пожар на территории с. Владимировка был обнаружен 26 июня в 11 часов 25 минут работником Шестаковского участкового лесничества 17 квартала. Площадь пожара при обнаружении составляла 5 га.

«По состоянию на 28 июня в 8 часов утра поступила информация от Якутского лесничества о локализации пожара. Площадь пожара составляет 20 га. На тушение природного пожара задействованы 43 человека, 3 единицы техники и 55 единиц пожарного оборудования», — сообщили в МКУ «УГОЧС и ОПБ» г. Якутска.

Второй природный пожар был обнаружен на территории с. Маган 27 июня в 14 ч. 40 мин. городским участковым лесничим 58 квартала. Площадь пожара при обнаружении составляла 0,7 га.

«Вчера в 23.30 часов вечера поступила информация от Якутского лесничества о локализации пожара. Площадь пожара составляет 2 гектара. На тушение природного пожара задействованы 33 человека, 8 единиц техники и 24 единицы пожарного оборудования», — сообщили в МКУ «УГОЧС и ОПБ» г. Якутска.

Напомним, с мая по сентябрь в столице республики проводятся рейды по выявлению жителей, нарушающих требования пожарной безопасности в пригородных лесах. Проверки проходят в местах массового отдыха и охотничьих угодьях.

В рейдах задействованы две группы. Одна группа проверяет Покровский тракт от 16 по 25 километр, Табагинский мыс и район Птицефабрики. Вторая группа проверяет Намский тракт от 14 по 22 километр, Маганский тракт от 7 километра до Магана, Намцырского и Кангаласского мысов.

По информации МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск» в период с 1 мая по 28 июня проведено 42 рейдовых мероприятий. Количество сотрудников составило 191 человек, количество единиц техники – 43, количество проведенных инструктажей (количество лиц) – 2976.

Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах ждут протоколы и штрафы. Физическим лицам грозит штраф до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

На территории городского округа «город Якутск» с 09.00 часов утра 18 июня 2021 года до 09.00 часов утра 18 июля 2021 года установлен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение главы города Якутска подписано 18 июня 2021 года.

На сегодня, на территории городского округа сохраняется IV высокий класс пожарной опасности.

На период действия особого противопожарного режима запрещается въезд транспорта в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Ограничивается посещение лесов населением за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Запрещено сжигание мусора, сухой травы на территории городского округа.