Пожар в котельной в Томмоте

05.02.2022 года в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что произошел пожар в здании частной котельной ИП ТИМОФЕЕВА в городе Томмоте Алданского района, которая отапливает 25 жилых домов в микрорайоне Совхоз Пятилетка. Из них 23 частных дома и два многоквартирных дома барачного типа, в которых проживают 50 человек, в том числе 8 детей. В 23-х домах имеется и печное отопление.

К месту вызова убыли силы Алданского пожарно-спасательного гарнизона.

ОДС ЦУКС организовало взаимодействие с дежурными службами функциональных подсистем и взаимодействующих структур территориальной подсистемой РСЧС.

Пожар оперативно ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Работа котельной остановлена на время тушения пожара. Привлечено 15 человек и 5 единиц техники. Огнем повреждена кровля здания и линии электропередачи на общей площади 50 кв. м. На месте работает дознаватель МЧС России. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.