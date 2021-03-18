Пожар в исправительной колонии №7

Возгорание в исправительной колонии №7 произошло 17 марта. Пожар ликвидирован в короткие сроки, пострадавших нет, ущерб незначительный, сообщили ЯСИА в пресс-службе Управления ФСИН России по Республике Саха (Якутия).

17 марта 2021 года произошло возгорание в помещении для хранения личных вещей осужденных в исправительной колонии № 7. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники пожарной части учреждения и пожарной части № 11 п. Табага.

В короткие сроки пожар ликвидирован.

Помещению причинен незначительный ущерб, который будет устранен в ближайшее время. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет.