Пожар в двухэтажке на ул.Жорницкого Якутска

17 ноября в 16:31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Жорницкого в г. Якутск. К месту вызова убыли силы и средства Якутского пожарно-спасательного отряда.

На момент их прибытия из окна первого этажа шел дым. В ходе разведки пожарными были эвакуированы все жильцы. Предварительная площадь пожара — 20 кв.м. Огнем повреждена квартира. Всего к ликвидации были привлечены 54 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники.

Для установления причины и виновных на месте работает дознаватель МЧС России. Информация уточняется.