17.11.2022
18:58
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Происшествия

Пожар в двухэтажке на ул.Жорницкого Якутска

17 ноября в 16:31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Жорницкого в г. Якутск. К месту вызова убыли силы и средства Якутского пожарно-спасательного отряда.

На момент их прибытия из окна первого этажа шел дым. В ходе разведки пожарными были эвакуированы все жильцы. Предварительная площадь пожара — 20 кв.м. Огнем повреждена квартира. Всего к ликвидации были привлечены 54 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники.
Для установления причины и виновных на месте работает дознаватель МЧС России. Информация уточняется.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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