Пожар в детском садике: росгвардейцы эвакуировали детей и взрослых

Сегодня в 8 часов 09 минут утра наряд группы задержания ОВО Росгвардии по Среднеколымскому району получил сообщение об отключении электроэнергии и задымлении на охраняемом объекте — в детском саду. Через две минуты росгвардейцы прибыли на место происшествия, где совместно с сотрудниками полиции незамедлительно приступили к эвакуации граждан.

Сотрудники Росгвардии вывели из опасного помещения четверых детей и восемь взрослых. В результате оперативных и слаженных действий никто не пострадал.

Установлен очаг задымления – в левом крыле здания в младшей подготовительной группе произошло короткое замыкание теплых полов под ламинатом.