21.11.2022
13:02
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Происшествия

Пожар в детском садике: росгвардейцы эвакуировали детей и взрослых

Сегодня в 8 часов 09 минут утра наряд группы задержания ОВО Росгвардии по Среднеколымскому району получил сообщение об отключении электроэнергии и задымлении  на охраняемом объекте — в детском саду. Через две минуты росгвардейцы прибыли на место происшествия, где совместно с сотрудниками полиции незамедлительно приступили к эвакуации граждан.

Сотрудники Росгвардии вывели из опасного помещения четверых детей и восемь взрослых. В результате оперативных и слаженных действий никто не пострадал.

Установлен очаг задымления  – в левом крыле здания в младшей подготовительной группе произошло короткое замыкание теплых полов под ламинатом.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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