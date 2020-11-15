Пожар в центре Якутска

14 ноября 2020 г. в 06.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на ул.Шевченко в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через пять минут, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перкрытие гаража и дверь автомобиля на общей площади 5,5 кв.м. Спасен гараж. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

14 ноября 2020 г. в 09.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на ул.Каландрашвили в п.Табага ГО «г.Якутск». На момент прибытия первого пожарного подразделения, через две минуты, из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден электронагреватель внутри гаража на площади 1,5 кв.м. Спасен гараж и автомобиль. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.

14 ноября 2020 г. что произошел пожар в жилом вагоне в районе Малого Нимныра Алданского района на 525 км в сторону г.Нерюнгри на базе «Энергостроя». Огнем поврежден вагон внутри по всей площади на 30 кв.м. В пожарно-спасательную службу сообщение не поступило. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

14 ноября 2020 г. в 13.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул.Чиряева в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через четыре минуты, было задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена электрощитовая на площади 0,5 кв.м. и электрокабель на площади 2 п.м. Причина короткое замыкание электрощитвовй. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

14 ноября 2020 г. в 18.23 в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора на ул.Южно-Якутская в г.Нерюнгри Нерюнгринского района и на улице Солдатова в г.Мирный Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел мусор открытым огнем. Произошло горение мусора на общей площади 3 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!