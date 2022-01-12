Пожар в баре Якутска

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я), сегодня, 12 января, в 11:32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном здании на 8 км Покровского тракта в г. Якутск. На момент их прибытия пожарных из-под кровли здания шел дым. Здание спасено, в нем располагались шиномонтаж, продуктовый магазин, бар «Viking house». В результате пожара огнем повреждено межэтажное перекрытие и стена гаража на общей площади 50 кв.м. Пострадавших нет, по предварительным данным причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

По поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Якутска проводится проверка по факту пожара. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратурой республики, в том числе с учетом пожара произошедшего 11.01.2022 в помещении с торговыми павильонами в г. Олекминске будет организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.