16.01.2022
16:46
620
Происшествия
Пожар в банкетном зале Якутска
16 января 2022 г. в 04.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в банкетном зале на Хатын-Юряхском шоссе в г. Якутск.
На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем поврежден банкетный зал на общей площади 330 кв.м.
Спасен рядом стоящий гостевой дом.
Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 41 человек и 8 ед.техники.
Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по РС(Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.01.2022
64
16.01.2022
173
16.01.2022
582
16.01.2022
471
16.01.2022
461
16.01.2022
2037
16.01.2022
880
16.01.2022
588
16.01.2022
592
16.01.2022
895
16.01.2022
630
16.01.2022
1516
15.01.2022
768
15.01.2022
641
15.01.2022
541
15.01.2022
2061
15.01.2022
583
15.01.2022
1360
15.01.2022
640
15.01.2022
343
15.01.2022
1517
15.01.2022
4968
15.01.2022
1286
15.01.2022
489
15.01.2022
943
15.01.2022
509
15.01.2022
739
15.01.2022
884
15.01.2022
1509
15.01.2022
493
15.01.2022
1667
15.01.2022
1529
14.01.2022
1306
14.01.2022
1362
14.01.2022
1599
14.01.2022
1059
14.01.2022
561
14.01.2022
684
14.01.2022
599
14.01.2022
788
14.01.2022
461
14.01.2022
813
14.01.2022
545
14.01.2022
713
14.01.2022
1206
14.01.2022
604
14.01.2022
613
14.01.2022
638
14.01.2022
1060
14.01.2022
982
14.01.2022
666
14.01.2022
913
14.01.2022
1263
14.01.2022
615
14.01.2022
578
14.01.2022
726
14.01.2022
479
14.01.2022
445
14.01.2022
1391
14.01.2022
1567
ТОП НОВОСТИ
12.01.2022
12161
13.01.2022
6998
15.01.2022
4977
10.01.2022
3584
13.01.2022
3454
11.01.2022
2839
10.01.2022
2787