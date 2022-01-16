16.01.2022
16:46
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Происшествия

Пожар в банкетном зале Якутска

16 января 2022 г. в 04.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в банкетном зале на Хатын-Юряхском шоссе в г. Якутск.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем поврежден банкетный зал на общей площади 330 кв.м.

Спасен рядом стоящий гостевой дом.

Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 41 человек и 8 ед.техники.

Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по РС(Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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