Пожар в банкетном зале Якутска

16 января 2022 г. в 04.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в банкетном зале на Хатын-Юряхском шоссе в г. Якутск.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем поврежден банкетный зал на общей площади 330 кв.м.

Спасен рядом стоящий гостевой дом.

Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 41 человек и 8 ед.техники.