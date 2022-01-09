Пожар в бане в Якутске

8 января 2022 года в 18:13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бани на ул. Автодорожная в г.Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела баня.

В результате пожара огнем повреждена баня на площади 32 кв.м. Причина, виновное лицо устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава и 2 единиц техники.