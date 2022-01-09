09.01.2022
10:39
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Происшествия

Пожар в бане в Якутске

8 января 2022 года в 18:13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бани на ул. Автодорожная в г.Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела баня.

В результате пожара огнем повреждена баня на площади 32 кв.м. Причина, виновное лицо устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава и 2 единиц техники.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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