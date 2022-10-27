Пожар в автомобиле возникает незаметно…

С наступлением зимних холодов многие водители утепляют свои автомобили, забывая об опасности возникновения возгорания в транспортном средстве. В интервью Гаврил Садовников, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по РС(Я) рассказал, как обезопасить себя и автомобиль.

— Гаврил Юрьевич, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как в Якутии обстоят дела с пожарами на автотранспорте, много ли случаев было с начала года?

— С начала года на территории региона произошло 132 пожара на автотранспорте, чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже — в салоне автомобиля. В основном источниками зажигания являются дуги и искры, образуемые при аварийных режимах в электросети и нагретые элементы системы выпуска отработанных газов.

— Чем опасен пожар в автомобиле?

— В первую очередь автовладельцы должны соблюдать требования пожарной безопасности, особенно с наступлением холодов. Автомобиль сам по себе является источником повышенной опасности, пожар возникает незаметно, а известно о нем становится, когда уже слышен запах гари и дыма. Также используя не предусмотренные заводом – изготовителем и конструкцией автомобиля обогревающие устройства, например, обогреватели охлаждающей жидкости, так называемые «самовары», автовладельцы сами увеличивают риск. Хочу отметить, что распространение огня происходит в разы быстрее, чем в домах. Полностью автомобиль сгорает в среднем за 15-20 минут, а от начала горения в локальной зоне до распространения на всю площадь, проходит около 5-10 минут.

— Одна из основных причин возникновения пожара в автомобиле – короткое замыкание, как обезопасить себя?

— Наибольшую опасность представляют искры, которые могут возникнуть при коротком замыкании или плохом контакте. При попадании на поверхность с остатками горючих жидкостей (моторное масло, дизельное топливо, бензин) они могут привести к возгоранию. В длительном автомобильном путешествии, двигатель часто перегревается, проводка ссыхается, в изоляции могут возникнуть трещины, а, как следствие короткое замыкание, что также приводит к пожару. Водителям, которые ездят на дальние маршруты по нашей республике, в обязательном порядке необходимо проходить технический осмотр. Вместе с тем стоит отметить, что зимняя эксплуатация автомобиля в Якутии в принципе подразумевает длительную работу запущенного двигателя – автомобиль не глушат. Таким образом, совет по более частому периодическому техническому осмотру относится ко всем нашим автовладельцам.

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— Какие ещё особенности могут быть при возникновении пожара?

Также машина может загореться из-за электронагревателей, используемых водителями для предпускового прогрева двигателя. Использование самодельных приборов недопустимо! Некоторые автомобилисты используют нагреватели большой мощности, чтобы мотор быстрее прогрелся. Однако, это чревато перегревом и опять же возникновением пожара.Следует отметить, что дополнительное электрооборудование на автомобиль, такие как: сигнализация с автозапуском, система предпускового подогрева двигателя, салонные тепловентиляторы, подогревы сидений или руля, должны устанавливаться квалифицированными специалистами в сертифицированных сервисных центрах.

— А можно ли использовать «одеяло» при утеплении автомобиля?

— Закрывая подкапотное пространство «одеялом», вы создаете непосредственную угрозу для возникновения пожара. В зависимости от конструкции двигателя возможен контакт с нагретыми элементами системы выпуска отработанных газов (коллектора), в результате чего происходит аккумуляция тепла, с дальнейшим тлением изделия. Кроме того, велика вероятность, что «одеяло» со временем может напитаться парами бензина, водитель не сразу сможет обратить на это внимание, до тех пор, пока не произойдет интенсивное горение. Также как я говорил ранее, в отсеке двигателя аккумулируется большое количество тепла. Использование одеяла способствует более быстрому ссыханию изоляции проводов. Не использовать одеяло в нашем климате зачастую невозможно, однако нужно быть более внимательным к узлам автомобиля.

— А что именно нужно утеплять?

— Утеплять следует не мотор, а внутреннюю сторону крышки капота с помощью специальных теплоизоляционных материалов! 9. Обтягивая днище автомобиля брезентовым материалом, возможен его контакт с системой выпуска отработанных газов. Кроме того, по днищу автомобиля проходят топливные трубки, и в случае начала горения под днищем, пламя быстро распространится на всю площадь автомобиля.

— В завершение интервью, дайте советы нашим автолюбителям и расскажите, как избежать пожаров на автотранспорте?

— В первую очередь, во избежание пожара следите за исправностью своего автомобиля. Доверяйте проводить работу с электропроводкой автомобиля только специалистам. Ни в коем случае не промывайте детали с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах. Огнетушитель обязательно должен находиться в вашем автомобиле.

Хочу напомнить, что категорически запрещается отогревать автомобиль открытым огнем, а также очень опасно отогревать автомобиль бытовыми электроприборами. Многие граждане для отогрева используют «временную» электропроводку от общедомовой сети, тем самым создавая перегрузку — аварийный режим работы во всем электрооборудование, в дальнейшем это может привести к короткому замыканию и возгоранию не только в гараже, но и в жилом доме.