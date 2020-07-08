Пожар в Алдане: Эвакуировано 14 человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

7 июля 2020 г. в 11.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме по ул. Хонийская мкр Солнечный в г. Алдан. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля дома по всей площади 300 кв.м. Эвакуировано 14 человек, из них 4 ребенка. Погибших, пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Причина пожара, виновные и ущерб устанавливаются.

7 июля 2020 г. в 20.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на ул.Билибина в г.Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор на площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

7 июля 2020 г. в 21.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в безхозном строении на ул.Ленина в п.Кангалассы г.Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения шел дым из строения. В результате пожара огнем сгорел мусор внутри здания на площади 15 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновные и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!