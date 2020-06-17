Пожар в 9-тиэтажке Якутска

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 июня 2020 г. в 02.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в районе парка в г. Нерюнгри. В результате пожара произошло горение мусора на открытой площадке на площади 3 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

16 июня 2020 г. в 08.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Новочихина в г. Олекминск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена надворная постройка на площади 0,5 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

16 июня 2020 г. в 12.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме по ул. Каландаришвили в г. Якутск. В результате пожара произошло горение мусора в одном из подъездов на площади 1 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

16 июня 2020 г. в 16.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора в районе дач в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел мусор на открытой территории, площадь которого составила 20 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

16 июня 2020 г. в 18.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном неэксплуатируемом здании на улице Кулаковского в с. Томтор Оймяконского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через пять минут из здания был виден дым. В результате пожара огнем повреждено здание на площади 40 кв.м. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

16 июня 2020 г. в 21.14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице 2-ая Пристанская в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара огнем повреждена кровля дома и веранда по всей площади 36 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо – хозяин. Ущерб устанавливается.

16 июня 2020 г. в 22.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Ключевая в п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня и пристрой по всей площади 24 кв.м. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо – хозяин. Ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!