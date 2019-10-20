Пожар в 9-тиэтажке Нерюнгри

20 октября 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 октября 2019 г. в 00.38 г. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора в 9-тиэтажном жилом доме на проспекте Дружбы народов в г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел мусор в мусоросборной камере на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

19 октября 2019 г. в 01.54 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Южная в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из бани шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри бани на площади 1,5 кв.м. Спасены баня и рядом стоящее строение. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный хозяин. Ущерб устанавливается.

19 октября 2019 г. в 13.19 на пульт «01» поступило сообщение о горении мусора на улице Кржижановского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор у дома на площади 20 кв.м. Причина пожара неосторожное обращение огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

19 октября 2019 г. в 14.18 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в двух частных гаражах на улице Кузьмина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор у гаража. В результате пожара огнем поврежден 1-й гараж и имущество на площади 2 кв.м., утеплитель 2-го гаража на площади 12 кв.м. Горение мусора у гаража на площади 12 кв.м. Общая площадь 26 кв.м. Спасены 2 гаража. Причина предположительно неосторожное обращение огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

19 октября 2019 г. в 15.16 г. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора в 4-хэтажном жилом доме на улице Дзержинского в п. Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты по внешним признакам ничего не было. Горение мусора в подвале на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

19 октября 2019 г. в 16.38 на пульт «01» поступило сообщение о горении мусора на улице Парковая в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор у дома на площади 2 кв.м. Причина пожара неосторожное обращение огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

19 октября 2019 г. в 23.06 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Фрунзе в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на площади 12 кв.м. Спасен гараж. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!