Пожар в 9-тиэтажке Мирного

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

31 мая 2019 г. в 10.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит трава в микрорайоне Авиапорт п.Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через восемь минут, горела трава. В результате пожара огнем повреждена электрическая опора на площади 0,5 п.м., трава на площади 400 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

31 мая 2019 г. в 19.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит трава на улице Ленина г.Ленска Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела трава. В результате пожара огнем повреждена трава на площади 400 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

31 мая 2019 г. в 19.16 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на улице Солдатова г.Мирного Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через одну минуту, был запах дыма в подъезде. В результате пожара огнем поврежден мусор в мусоросборнике на площади 4 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

31 мая 2019 г. в 20.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Комсомольской правды г.Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара огнем поврежден мусор на площади 30 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!