03.01.2023
21:49
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Происшествия

Пожар в 9-этажке Якутска тушили 40 пожарных

Фото пресс-службы МЧС РФ по РС(Я)

3 января 2023 г. в 14.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажного жилого дома на улице Курашова в г. Якутске.

Через 8 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горел мусор в мусоросборнике. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 40 человек личного состава и 9 единиц техники. 

Фото Телеграм
Фото: пресс-службы, Телеграм
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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