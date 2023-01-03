Пожар в 9-этажке Якутска тушили 40 пожарных

Фото пресс-службы МЧС РФ по РС(Я)

3 января 2023 г. в 14.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажного жилого дома на улице Курашова в г. Якутске.

Через 8 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горел мусор в мусоросборнике. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 40 человек личного состава и 9 единиц техники.