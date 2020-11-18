Пожар в 9-этажке в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 ноября 2020 г. в 06.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилем Мицубиси- Оутлендер на ул. Заводская в с. Верхний Бестях Хангаласского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через 2 минуты, гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади, общая площадь пожара составила 42 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, ущерб устанавливается.

17 ноября 2020 г. в 08.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строении бытового назначения на разрезе «Китаянка» в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. В результате пожара строение повреждено огнем на площади 300 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

17 ноября 2020 г. в 11.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре автомобиля SHACMAN на ул. 35 лет Якутии в п. Чульман Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через 4 минуты, горела кабина автомобиля. В результате пожара автомобиль поврежден огнем на площади 5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

17 ноября 2020 г. в 13.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на ул. Лермонтова в г. Якутск. Уже через четыре минуты пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В результате пожара огнем поврежден мусор на 1 этаже под лестничной клеткой на площади 2 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

17 ноября 2020 г. в 15.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на ул. Б.-Марлинского в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через 1 минуту, из-под дома шел дым. В результате пожара огнем поврежден утеплитель теплотрассы на площади 2 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

17 ноября 2020 г. в 16.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Молодежная в п. Чульман Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через 7 минут, горел гараж. В результате пожара огнем повреждено дверное полотно на площади 1 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

17 ноября 2020 г. в 19.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме на ул. Советская в с. Хону Момского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через 2 минуты, горела веранда дома. В результате пожара огнем повреждена прихожая квартиры на площади 10 кв.м. и веранда на площади 6 кв.м. Общая площадь 16 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!