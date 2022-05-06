Пожар в 9-этажке в Якутске — эвакуировано 20 человек

6 мая в 19:15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 9-ти этажном жилом доме на улице Богдана Чижика, 27/1 в г. Якутск, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РС(Я).

Уже через три минуты к месту вызова прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного отряда. На момент их прибытия из окна 6 этажа шел дым. С места было эвакуировано 20 человек, в том числе 5 детей.

В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждена стена и домашнее имущество на общей площади 4 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасена квартира.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.