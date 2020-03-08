Пожар в 9-этажке Мирного

08 марта 2020 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

07 марта 2020 г. в 08.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль КАМАЗ в ГДК Верхне-Мунское месторождение Оленекском районе. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кабина автомобиля. В результате пожара огнем повреждены отсек двигателя и кабина автомобиля на площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасен автомобиль и буровая установка.

07 марта 2020 г. в 09.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Новая в с.Ломтука Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел гараж открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль марки УАЗ-Патриот по всей площади 36 кв.м. Спасен рядом стоящий частный дом. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 марта 2020 г. в 10.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Чусовского в г.Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из гараж был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждено: потолочное перекрытие гаража и автомобиль по всей площади на 48 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий частный дом и 2 надворные постройки. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 марта 2020 г. в 11.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит мусор на 704 км. ФАД А-360 в Алданском районе. В результате пожара сгорел мусор на площади 5 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

07 марта 2020 г. в 18.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит теплица на улице Юбилейная в п.Джебарики-Хая Томпонского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения теплица горела открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена теплица на площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 марта 2020 г. в 22.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло горение мусора в деятиэтажном жилом доме на улице Советская в г.Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения был запах дыма в подъезде. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательного подразделения. В результате пожара произошло горение мусора на лестничной клетке на площади 0,5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!