Пожар в 5-этажке Якутска на ул. Халтурина

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 марта 2020 г. в 01.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице 40 лет Победы в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через пять минут, строение горело по всей площади. В результате пожара баня повреждена по всей площади — 36 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 марта 2020 г. в 09.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Заозерная в п. Зырянка Верхнеколымского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, в гараже было задымление. В результате пожара огнем повреждена стена внутри на площади 2 кв.м. Частный гараж спасен. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 марта 2020 г. в 14.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на переулке Стахановский мкр. Марха в г. Якутск. Горение мусора ликвидировано на площади 2 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается, ущерба нет.

11 марта 2020 г. в 17.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на переулке Больничный в Ленске Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 50 кв.м. Спасен гараж. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 марта 2020 г. в 18.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Халтурина в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, по внешним ничего не было видно. Произошло возгорание мусора в подъезде на площади 0,1 кв.м. Ликвидировано подручными средствами. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!