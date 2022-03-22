22.03.2022
18:29
222
Происшествия
Пожар в 5-этажке в Якутске
В органы Госпожарнадзора поступило заявление о пожаре, произошедшем в 5-тиэтажном жилом доме на улице Кальвица в г. Якутске . В результате пожара огнем повреждена теплотрасса под домом на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не выезжали.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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