Пожар в 4 км от села Маар тушит авиация МЧС

В тушении лесного пожара в 4 км от села Маар участвуют 41 лесной пожарный ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» и 18 единиц техники, также большую помощь в борьбе с огнем оказывают 30 мобилизованных из числа местного населения.

Кроме того, вчера, на подмогу направлены 19 работников ГАУ «Якутлесресурс» и ФБУ «Авиалесоохрана», сообщает минэкологии Якутии.

К тушению лесного пожара в 4 км от села Маар в Нюрбинском районе также привлечена авиация МЧС России.