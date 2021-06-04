04.06.2021
17:55
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Происшествия

Пожар в 4 км от села Маар тушит авиация МЧС

В тушении лесного пожара в 4 км от села Маар участвуют 41 лесной пожарный ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» и 18 единиц техники, также большую помощь в борьбе с огнем оказывают 30 мобилизованных из числа местного населения.

Кроме того, вчера, на подмогу направлены 19 работников ГАУ «Якутлесресурс» и ФБУ «Авиалесоохрана», сообщает минэкологии Якутии.

К тушению лесного пожара в 4 км от села Маар в Нюрбинском районе также привлечена авиация МЧС России.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба минэкологии Якутии
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