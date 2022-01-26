Пожар в 4-этажном жилом доме в Якутске

26 января в 10:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в квартире 4-х этажного жилого дома в мкр. Ильинка г. Якутск. Уже через три минуты на месте были огнеборцы МЧС России. К моменту прибытия пожарного подразделения возгорание уже было ликвидировано. В результате происшествия огнем поврежден электросчетчик на площади 0,2 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. К тушению были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.