26.01.2022
21:15
154
Происшествия
Пожар в 4-этажном жилом доме в Якутске
26 января в 10:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в квартире 4-х этажного жилого дома в мкр. Ильинка г. Якутск. Уже через три минуты на месте были огнеборцы МЧС России. К моменту прибытия пожарного подразделения возгорание уже было ликвидировано. В результате происшествия огнем поврежден электросчетчик на площади 0,2 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. К тушению были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.01.2022
159
26.01.2022
155
26.01.2022
97
26.01.2022
143
26.01.2022
134
26.01.2022
161
26.01.2022
373
26.01.2022
192
26.01.2022
645
26.01.2022
1906
26.01.2022
803
26.01.2022
478
26.01.2022
509
26.01.2022
1074
26.01.2022
235
26.01.2022
730
26.01.2022
238
26.01.2022
568
26.01.2022
364
26.01.2022
705
26.01.2022
964
26.01.2022
203
26.01.2022
244
26.01.2022
270
26.01.2022
670
26.01.2022
1668
26.01.2022
408
26.01.2022
530
26.01.2022
282
26.01.2022
1178
26.01.2022
598
26.01.2022
382
26.01.2022
1101
26.01.2022
692
26.01.2022
1992
25.01.2022
336
25.01.2022
7169
25.01.2022
1057
25.01.2022
1059
25.01.2022
2600
25.01.2022
483
25.01.2022
602
25.01.2022
2485
25.01.2022
2593
25.01.2022
2395
25.01.2022
325
25.01.2022
1244
ТОП НОВОСТИ
21.01.2022
7813
25.01.2022
7205
20.01.2022
6932
23.01.2022
6441
24.01.2022
6017
20.01.2022
5622
24.01.2022
4510
20.01.2022
4409
21.01.2022
4209