26.01.2022
21:15
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Происшествия

Пожар в 4-этажном жилом доме в Якутске

26 января в 10:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в квартире 4-х этажного жилого дома в мкр. Ильинка г. Якутск. Уже через три минуты на месте были огнеборцы МЧС России. К моменту прибытия пожарного подразделения возгорание уже было ликвидировано. В результате происшествия огнем поврежден электросчетчик на площади 0,2 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. К тушению были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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