12.03.2022
14:49
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Происшествия

Пожар в 4-этажном доме в Якутске

12 марта в 12.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании 4-х этажного жилого дома на улице Можайского в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения по внешним признакам ничего не горело. В результате пожара огнем поврежден пол в одной из квртир жилого дома на площади 0.1 кв.м. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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