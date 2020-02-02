Пожар в 2-этажке в Серебряном Боре. Есть погибшие

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 февраля 2020 г. в 01.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, горел 2-й этаж в первом подъезде. В результате пожара огнем повреждено: первый подъезд, перегородки, перекрытие в трех квартирах и кровля дома. Общая площадь 220 кв.м. Эвакуировано 10 человек, спасены 2 человека. Есть погибшие. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливается.

01 февраля 2020 г. в 16.15 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Солдатова в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор в мусоросборнике на площади 2 кв.м. Предположительная причина неосторожность при курении. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

01 февраля 2020 г. в 17.42 на пульт «01» поступило сообщение о возгорании мусора возле жилого дома на 202 микрорайоне в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор в мусорном баке на площади 1 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

01 февраля 2020 г. в 18.17 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня в районе дач п. Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена стена бани на площади 2 кв.м. Спасена баня. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!