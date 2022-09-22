22.09.2022
21:23
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Происшествия

Пожар в 2-этажке по ул.Кузьмина Якутска

22 сентября в 06:49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном жилом доме на ул. Кузьмина в г. Якутск, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РС(Я). Через 5 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия внешних признаков горения не наблюдалось. В результате возгорания пострадавших нет, огнем повреждена дверь в квартире на площади 3 кв.м. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение было привлечено 47 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники Алданского пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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