Пожар в 16-этажке в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 октября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о возгорании мусора в г.Якутске, в Мирнинском районе г.Мирный, в Ленском районе г.Ленск, в Оймяконском районе п.Усть-Нера. Общая площадь горения 77 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

04 октября 2019 г. в 23.30 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение по улице Лесная в с.Табага ГО «г.Якустк». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение по всей площади 500 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

05 октября 2019 г. в 03.38 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в 16-тиэтажном жилом доме на улице Пирогова в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел утеплитель. В результате пожара огнем повреждена наружная стена, обшивка дома на площади 20 кв.м. В трех квартирах от высокой температуры пострадали пластиковые окна на площади 3 кв.м. Общая площадь 23 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Эвакуировано 33 человека. Спасен жилой дом.

05 октября 2019 г. в 16.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение по улице Мелиораторов в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение по всей площади 15 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. Спасены рядом стоящее строение.

05 октября 2019 г. в 18.31 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на Сергеляхском шоссе, 10 км ДСК «Кэскил» в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 80 кв.м. Причина несоблюдение правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Ущерб устанавливается. Спасены баня и гараж.

05 октября 2019 г. в 21.06 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение по улице Т.Одулока в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв.м. Причина несоблюдение правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Спасено строение.

05 октября 2019 г. в 22.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит двухэтажный двухбоксовый частный гараж на улице Хохочая в г.Вилюйске Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел второй этаж гаража. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие гаража на 2-м этаже на площади 42 кв.м. Причина, предварительно, нарушение правила пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасено строение.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!