Пожар в 12-этажном здании Якутска

30 января 2022 г. в 06.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в 12-ти этажном здании на ул. Билибина в г. Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения по внешним признакам возгорания не наблюдалось. В результате пожара повреждены электрические плиты на общей площади 6 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасено здание. На ликвидацию пожара привлекались: 5 человек личного состава и 1 единица техники.