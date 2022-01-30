30.01.2022
14:45
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Происшествия

Пожар в 12-этажном здании Якутска

30 января 2022 г. в 06.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в 12-ти этажном здании на ул. Билибина в г. Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения по внешним признакам возгорания не наблюдалось. В результате пожара повреждены электрические плиты на общей площади 6 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасено здание. На ликвидацию пожара привлекались: 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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