Пожар в 10-этажке в Якутске, есть пострадавший

23 апреля в 01:25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 10-ти этажном жилом доме с торговыми помещениями по улице Пояркова, 18 в г. Якутск. Уже через минуту на месте вызова были огнеборцы Якутского пожарно-спасательного отряда

На момент их прибытия из-под дома был виден открытый огонь. С места происшествия было эвакуировано 20 человек. В результате пожара пострадал мужчина 1971 г.р., огнем поврежден утеплитель фасада здания, мусор и утеплитель под домом. Общая площадь пожара составила 150 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти 6 человек и жилой дом с торговыми помещениями. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 43 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

Прокуратурой г. Якутска организована проверка по сообщению о пожаре под жилым домом по ул. Пояркова, д.18. В результате пожара поврежден фасад многоквартирного жилого дома. Погибших нет. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, причин и условий способствовавших возникновению пожара. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.