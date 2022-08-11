11.08.2022
08:17
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Происшествия

Пожар уничтожил больничный склад в Якутии

Причина пожара – короткое замыкание электропроводки

Пожар уничтожил больничный склад в Якутии. Фото:

10 августа в 08:32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на складе лаборатории ЦРБ по ул. Бурцева в с. Борогонцы Усть-Алданского района. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского МЧС. 

На момент прибытия первого пожарного подразделения внутри склада наблюдалось сильное задымление. В результате пожара огнем повреждено подсобное помещение на площади 9 кв.м. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники ГПС РС (Я).

Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia
Источник: YakutiaMedia

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