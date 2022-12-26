26.12.2022
15:34
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Происшествия

Пожар унес жизнь пенсионера 

В Мархе при пожаре погиб мужчина. Сгорел частный дом по улице Рубиновой.

25 декабря в частном доме по улице Рубиновой в селе Марха произошел пожар. Погиб мужчина 1961 года рождения.

На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнём. В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший — мужчина 1961 г.р.

Предположительная причина  пожара короткое замыкание.  Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Участие в ликвидации пожара принимали  16 человек личного состава, было задействовано четыре единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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