Пожар унес жизнь пенсионера 

В Мархе при пожаре погиб мужчина. Сгорел частный дом по улице Рубиновой.

25 декабря в частном доме по улице Рубиновой в селе Марха произошел пожар. Погиб мужчина 1961 года рождения.

На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнём. В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший — мужчина 1961 г.р.

Предположительная причина пожара короткое замыкание. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Участие в ликвидации пожара принимали 16 человек личного состава, было задействовано четыре единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.