Пожар у шахты в Джебарики-Хая

23 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении травы: в районе шахты в п. Джебарики-Хая Томпонского района, на пустыре в с. Арыылаах Усть-Алданского района. Общая площадь горения составила 27 кв.м. Причина пожаров, виновные лица и ущерб устанавливаются.

24 июля 2020 г. в 12.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на улице Победы в г. Ленск Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела опора открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена опора на площади 2 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание высоковольтных проводов. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

24 июля 2020 г. в 16.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном гараже на улице Аммосова в г. Ленск Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади на 12 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасены рядом стоящий гараж и баня.

24 июля 2020 г. в 16.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на улице Хвойная в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля бани открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 5 кв.м. Предположительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасена баня.

24 июля 2020 г. в 17.33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном строении на улице Пионерская в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 3 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

24 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о возгорании мусора и травы: 3 выезда на горение мусора на улице Якутская в г.Якутск, на улице Интернациональная в г.Мирный и на улице Озерная в с.Ой Хангаласского района, также выезд на горение травы на трассе Н.Бестях-Майя в Мегино-кангаласском районе. В результате пожара сгорел мусор на общей площади 28 кв.м и трава на площади 250 кв.м. Спасено 1 строение в г.Якутске. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

24 июля 2020 г. в 22.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном строении на улице Комсомольская мкр. Захаровка в п.Жатай ГО «г.Якутск». К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения кровля строения горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 3 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. Ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!