Пожар с северо-восточной стороны села Сюльдюкар потушен

16 июля на брифинге первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий Андросов сообщил, что сегодня в регионе действует 251 лесной пожар.

На охраняемой зоне проводится тушение 75 лесных пожаров.

В пределах 5 км от населённых пунктов действует 4 пожара. Это около п. Светлый и с. Сюльдюкар Мирнинского района, Дикимдя и Кюёрелях Горного улуса.

На особом контроле руководства республики ситуация с пожарами рядом с селом Магарас Горного улуса и с. Сюльдюкар Мирнинского района.

Вчера в с. Сюльдюкар успешно отработали самолёты Бе-200 и Ил-76, пожар с северо-восточной стороны потушен.

В с. Магарас идёт наращивание сил для тушения пожаров, также сегодня вылетает вертолёт с водосливным устройством.