Пожар произошел в гараже ГУП ЖКХ в Эвено-Бытантайском районе Якутии
Пожар произошел в гараже, принадлежащем ЖКХ республики, в Эвено-Бытантайском районе, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГБУ ГПС региона. Пожарные совместно с работниками ГУП ЖКХ спасли из горящего гаража десять единиц техники. «На данный момент идет разборка, поливка конструкции гаража. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении. В тушении пожара задействовали 11 человек и три единицы техники, включая сотрудника и одно оборудование филиала ГУП ЖКХ.
ГУП ЖКХ прокомментировало случившееся Sakhalife.ru:
Сегодня, 18 ноября, в 13:20 в центральную аварийно-диспетчерскую службу ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступило сообщение от директора Эвено-Бытантайского филиала о возгорании в гараже.
Арочное здание гаража Эвено-Бытантайского филиала предприятия на 12 единиц техники построено в 1996 году.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Спасены все 11 единиц имевшейся в гараже спецтехники.
Данный инцидент не повлияет на стабильную работу объектов теплоснабжения, сообщили в ЦДС предприятия.
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