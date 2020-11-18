Пожар произошел в гараже ГУП ЖКХ в Эвено-Бытантайском районе Якутии

Пожар произошел в гараже, принадлежащем ЖКХ республики, в Эвено-Бытантайском районе, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГБУ ГПС региона. Пожарные совместно с работниками ГУП ЖКХ спасли из горящего гаража десять единиц техники. «На данный момент идет разборка, поливка конструкции гаража. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении. В тушении пожара задействовали 11 человек и три единицы техники, включая сотрудника и одно оборудование филиала ГУП ЖКХ.

ГУП ЖКХ прокомментировало случившееся Sakhalife.ru: