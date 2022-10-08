Пожар поезда на Крымском мосту из-за подрыва автомобиля

Цистерна с топливом горит на Крымском мосту. По предварительным данным, загорелся один из вагонов товарного поезда, который шел из Тамани в Керчь. В районе 6 часов утра не доезжая арок вагон загорелся. Локомотив не пострадал, и машинисту удалось вывести состав на станцию Керчь.

Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов Крымского моста, дорожное полотно повреждено. Арка над судоходной частью моста не повреждена. Сейчас автомобильное движение по мосту полностью остановлено. Для автомобилистов разворачиваются пункты питания и обогрева.

Пострадавших при возгорании цистерны на Крымском мосту нет, сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога». Судоходство в Керченском проливе из-за возгорания цистерны на мосту не останавливалось — Росморречфлот.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что повреждения не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены. В ЧП на Крымском мосту он обвинил «украинских вандалов».

Песков сообщил, что Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Главы МЧС и Минтранса выехали на место инцидента, заявил также пресс-секретарь президента РФ.