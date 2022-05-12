12.05.2022
17:57
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Происшествия

Пожар на Зеленом лугу — телеграм

Прямо сейчас пожар на Зеленом лугу. Загорелась трава — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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