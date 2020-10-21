Пожар на якутской «рублевке»

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 октября 2020 г. в 01.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Рабочий переулок в с. Томтор Оймяконского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный дом на всей площади 77 кв.м. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 октября 2020 г. в 05.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Лебедева в с. Хонуу Момского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через две минуты, горел короб. В результате пожара огнем поврежден короб теплотрассы на площади 10 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 октября 2020 г. в 07.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме по ул. Ойунского в п. Черский Н.Колымского района. На момент прибытия пожарного подразделения было задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена электропечь и тумба в квартире на 5 этаже на площади 1 кв.м. Спасены 2 человека и квартира. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 октября 2020 г. в 08.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Хомустахская в г. Вилюйск Вилюйского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, горел гараж. В результате пожара огнем повреждены частный гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара составила 30 кв.м. Спасен рядом стоящий частный дом. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 октября 2020 г. в 13.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на частной даче в Ленском районе. На момент прибытия пожарного подразделения горела дача. В результате пожара она повреждена огнем по всей площади. Общая площадь пожара составила 12 кв.м. Спасена рядом стоящая дача. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

20 октября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора: на ул. Геологов в мкр. Кангалассы, на ул. Ярославского и под домом на пр. Ленина в г. Якутске, в мусоросборной камере жилого дома на ул. Оптимистов в п. Беркакит Нерюнгринского района. Общая площадь горения составила 24,5 кв.м. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, виновные и ущерб устанавливаются.

20 октября 2020 г. в 19.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на Сергеляхском шоссе в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены частный гараж, автомобиль и кавдроцикл по всей площади. Общая площадь пожара составила 90 кв.м. Спасен рядом стоящий частный дом. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо – хозяин. Ущерб устанавливается.

20 октября 2020 г. в 22.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажный дачный дом на улице Дачная в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела дача. В результате пожара огнем поврежден дачный дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 32 кв.м. Предположительная причина пожара –короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!