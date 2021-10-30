Пожар на улице Губина в Якутске

30 октября в 07:17 в пожарно-спасательную службу МЧС Якутии поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме по ул. Губина в г. Якутск.

На момент прибытия пожарного подразделения был виден дым со 2-го этажа. В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждена квартира по всей площади 50 кв.м. 2-х этажный жилой дом спасен. Эвакуировано 30 человек.

Причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 54 человека личного состава и 9 ед. техники.