30.10.2021
13:14
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Происшествия

Пожар на улице Губина в Якутске

30 октября в 07:17 в пожарно-спасательную службу МЧС Якутии поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме по ул. Губина в г. Якутск.

На момент прибытия пожарного подразделения был виден дым со 2-го этажа. В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждена квартира по всей площади 50 кв.м. 2-х этажный жилой дом спасен. Эвакуировано 30 человек.

Причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 54 человека личного состава и 9 ед. техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РС (Я), скриншот: @djiikey.yakutia
Источник: пресс-служба ГУ МЧС РС (Я)
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