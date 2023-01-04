04.01.2023
19:23
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Происшествия

Пожар на ул.Дзержинского Якутска

4 января 2023 г. в 06.34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 3 — х этажного здания на улице Дзержинского в г. Якутске. Через 3 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из строения виден дым. В результате пожара огнем повреждена орг. техника и подоконник на площади 5 кв.м. Причина пожара — короткое замыкание электро проводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 45 человек личного состава и 11 единиц техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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