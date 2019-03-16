Пожар на трассе в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 марта 2019 г. в 04.50 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Тойота- Корса» на трассе Ленск — Мирный в Ленском районе. К моменту прибытия первого пожарно- спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Общая площадь 4 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

15 марта 2019 г. в 05.47 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в строении щитовом на ГЭК «Тимптон» в г.Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена и внутренняя перегородка на общей площади 3 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

15 марта 2019 г. в 11.34 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Северная в ГО Жатай г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горела стена строения. В результате пожара огнем поврежден утеплитель стены на площади 40 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем при проведении разборки строения, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской

шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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