Видео: Пожар на свалке Якутска тушат круглосуточно

Комментарий Егора Кардашевского, заместителя главы г. Якутска по городскому хозяйству о ходе работ по ликвидации возгорания на полигоне ТКО по Вилюйскому тракту по состоянию на 20.00 ч. 25 мая.

С момента обнаружения пожара на полигоне 24 мая в работе в круглосуточном режиме задействована необходимая техника и личный состав предприятий «Жилкомсервис», «Якутдорстрой», «Якутлесресурс». Сегодня после обеда добавили еще один бульдозер, итого: 4 бульдозера, 3 погрузчика, самосвальная техника на подвозе песка.

Продолжаются работы по обваловке, отсыпке и планировке места возгорания инертным материалом — песком. Распространения пожара на соседние карты полигона и лесной массив не допущено. На 18.00 ч. 25 мая в целом локализовано около 8 тыс кв. м. площади возгорания (в т.ч. за предыдущие сутки — 5 тыс. кв. м). Роспотребнадзор осуществляет мероприятия по контролю качества воздуха. Работы по ликвидации очага возгорания продолжатся сегодня в ночь». тгк ЯКУТСК @YakutskRF