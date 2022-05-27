Пожар на свалке Якутска: дыма больше нет!

Замглавы Якутска по городскому хозяйству Егор Кардашевский о ликвидации пожара на городском полигоне:

«По состоянию на 15.00 ч. 27 мая возгорание полностью ликвидировано, проведена обваловка, отсыпка и планировка песком по всей площади очага возгорания. Открытого горения, дыма в настоящее время на полигоне нет.

Хочу выразить благодарность всем участникам тушения, которые в течение трех суток в непрерывном режиме, посменно, работали на локализации пожара на полигоне. С учетом размеров площади возгорания, сложных погодных условий, сильного ветра и рельефа отработали слаженно. Не допустили перехода пожара на соседние карты полигона и лесной массив.

Работа полигона по приему ТКО продолжается в штатном режиме. Приняты дополнительные меры по контролю и патрулированию территории полигона для недопущения новых возгораний, и оперативного, своевременного реагирования в случае их появления. Необходимая техника, бульдозеры, погрузчики, запас инертных материалов, песка на полигоне сформирован. По поручению главы города ситуация на полигоне ТКО находится на моем постоянном личном контроле». тгк ЯКУТСК @YakutskRF