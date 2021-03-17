Пожар на свалке в Якутске все еще не потушили

Работы по ликвидации очага возгорания на мусорном полигоне на 9 км Вилюйского тракта продолжаются круглосуточно. К завозу и отсыпке инертных материалов привлечена дополнительная техника.

Как сообщила директор МУП «Жилкомсервис» Валерия БИЛОУС, на сегодня в работах по ликвидации очага возгорания на полигоне задействована спецтехника МУП «Жилкомсервис», АО «Якутдорстрой», АО «Теплоэнергия», АО «Водоканал», ИП, ООО «Сахаспецтранс» филиала ГУП «ЖКХ» и ГАУ «Якутлесресурс».

«42 самосвала привлечено на завоз сыпучих материалов, из них 10 единиц задействованы на транспортировке песка из накопителя внутри полигона, работают 3 погрузчика и 4 бульдозера. Ночью была проведена масштабная работа, задымление существенно уменьшилось», — сказала Валерия Билоус.

Прием ТКО на полигон захоронения отходов не прекращался, проводится в штатном режиме.