26.05.2022
18:42
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Происшествия

Видео: Пожар на свалке Якутска не могут потушить…

Уже третий день горит свалка на Вилюйском тракте. «Вчера вся Борисовка была в дыму», — пишут подписчики Yakutsk News. Напомним, что 24 мая загорелась городская свалка. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Очаги возгорания сохраняются до сих пор. Пожар полностью не удалось ликвидировать. тгк Yakutsk News

Видео: Пожар на свалке Якутска тушат круглосуточно
Видео: пожар на свалке Якутска на 18 час.
Пожар на свалке в Якутске 🙀🔥
Источник: тгк Yakutsk News

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