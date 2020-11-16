Пожар на Сергеляхе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 ноября 2020 г. в 16.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на Сергеляхском шоссе г.Якутска. В результате пожара произошло горение мусора у дома на площади 1 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!