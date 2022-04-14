Пожар на речном судне возле дамбы в Якутске!

14 апреля в 00:40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на речном судне в районе дамбы 202 мкр. на о. Малый Хатыстах в г. Якутск. Через пять минут к месту вызова прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из моторного отсека судна шел черный дым. Пожар ликвидирован на площади 140 кв.м. В результате пожара пострадавших нет, огнем поврежден моторный отсек. Для установления виновника, причины и материального ущерба от пожара работает дознаватель МЧС России. На тушение было задействовано 38 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники.