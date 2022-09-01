01.09.2022
23:48
394

Происшествия

Сильный пожар на Покровском тракте

В редакцию SAKHALIFE прислали видео ночного пожара на Покровском тракте 16 км.

По словам очевидцев, пожарные уже приехали.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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