Видео: Пожар на первом этаже жилого дома в Якутске

Пожар в квартире на персом этаже жилом многоквартирном доме по ул. Федора Попова в Якутске. Жертв нет, проводится тушение, сообщает Якутия 24.

Фото: Якутия24 Источник: Якутия 24

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