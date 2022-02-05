05.02.2022
14:45
228
Происшествия
Видео: Пожар на первом этаже жилого дома в Якутске
Пожар в квартире на персом этаже жилом многоквартирном доме по ул. Федора Попова в Якутске. Жертв нет, проводится тушение, сообщает Якутия 24.
Фото: Якутия24
Источник: Якутия 24
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